Спарринг-партнер Усика из Казахстана получил бой с узбекским боксером

Стал известен соперник казахстанского боксера-супертяжеловеса Нурсултана Аманжолова (6-1, 5 КО) по следующему бою, передает Vesti.kz.

Возвращение Аманжолова запланировано в рамках вечера бокса в Алматы, который пройдет 1 июня. По информации BoxRec.com, оппонентом станет профи-дебютант из Узбекистана Абдурахим Джураев. Поединок рассчитан на шесть раундов.

Для Нурсултана это будет первый профи-бой с марта этого года, когда он так же в Алматы досрочно победил индийца Кулдипа Сингха (9-8-1, 6 КО). После этого Аманжолов участвовал в турнире "Ночь чемпионов" от IBA, где проиграл решением судей Бекхану Исраилову из России, а также выиграл любительский турнир памяти Сагадата Нурмагамбетова.

Добавим, что Аманжолов являлся спарринг-партнером абсолютного чемпиона мира в супертяжах украинца Александра Усика. Он помогал нынешнему абсолюту подготовиться к супербою с британцем Тайсоном Фьюри. Он состоялся в мае и завершился победой украинца решением судей.