Спарринг-партнер Тайсона Фьюри из Казахстана узнал соперника и дату следующего боя

Стал известен следующий соперник казахстанского супертяжеловеса Ивана Дычко (12-0, 11 КО), передают Vesti.kz.
По информации BoxRec, 32-летний Дычко вернется на ринг 9 июня, когда в Буэнос-Айресе (Аргентина) проведет 10-раундовый поединок против 30-летнего местного боксера Ариэля Эстебана Бракамонте (11-10, 6 КО).
Дычко тренировочный лагерь проводит в Эмбридже (штат Пенсильвания, США).
Последний раз казахстанец боксировал 23 июня 2022 года в Буэнос-Айресе. В тот вечер он выиграл единогласным решением судей у местного джорнимена Кевина Эспиндолы (7-7, 2 КО).
Ранее Дычко проводил спарринги с известным британцем Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО).
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