Спарринг-партнер Головкина нокаутом выиграл титульный бой и вошел в историю

Конголезский боксер Илунга Макабу (29-3, 25 КО) проиграл шведу Баду Джеку (28-3-3, 17 КО) и потерял свой титул чемпиона мира по версии WBC в первом тяжелом весе, сообщают Vesti.kz.

Поединок прошел в Саудовской Аравии, а его развязка наступила в заключительном, 12-м раунде. Джек зажал Макабу у канатов и начал его рьяно избивать, пока не вмешался рефери и не остановил бой.

Таким образом 39-летний Джек стал самым возрастным чемпионом в истории первого тяжелого веса.

Добавим, что Баду был напарником по залу и спарринг-партнером легенды казахстанского бокса Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО).

That right hand was a thing of beauty 😮‍💨@BadouJack | @MostVPromotions | #PaulFury pic.twitter.com/zL1f6WxGfe