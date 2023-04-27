Спарринг-партнер Фьюри из Казахстана продемонстрировал свои мощные удары

Казахстанский супертяжеловес Иван Дычко (12-0, 11 КО) продемонстрировал мощь своих ударов, передает корреспондент Vesti.kz.
В своем аккаунте в Instagram он опубликовал видео с тренировки, где работает с грушей.
Нынешний тренировочный лагерь 32-летний спортсмен проводит в Эмбридже (Пенсильвания, США).
В предыдущий раз Дычко выходил на ринг в июне прошлого года, победив в Аргентине местного джорнимена Кевина Эспиндолу.
Ранее казахстане провел спарринги с британским боксером Тайсоном Фьюри.
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