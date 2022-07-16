"Спал на полу в больнице". Фьюри сделал признание о бое с Уайлдером

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 КО) рассказал, как готовился к третьему бою с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО), сообщает "Чемпионат".

Бой состоялся в октябре 2021 года. В том поединке Фьюри дважды побывал в нокдауне, но во второй раз нокаутировал Уайлдера и защитил титул чемпиона.

"Я находился в тренировочном лагере перед третьим боем с Уайлдером. Внезапно, бац, вся команда заболевает COVID-19 в июле. Итак, мы идем домой, Пэрис в то время беременна нашим шестым ребенком, и у нас есть этот маленький ребенок. У нее было редкое заболевание сердца, когда она родилась. Врачи не могли остановить ее сердце от быстрого биения. Я действительно не знал, насколько это серьезно. Я тренировался перед третьим боем с Уайлдером, и спал на полу в больнице", - заявил Фьюри.

Свой последний бой британец провел в конце апреля 2022 года, нокаутировав Диллиана Уайта (28-2, 19 KO). После поединка Фьюри объявил о завершении карьеры.

Наш новый выпуск: Елена Рыбакина поставила точку - показала свой паспорт



