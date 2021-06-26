Сопромоутер Головкина сделал заявление об объединительном бое с выходом на "Канело"

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн считает, что чемпион мира по версии WBO в среднем весе Деметриус Андраде (30-0, 18 KO) должен провести объединительный бой с обладателем пояса WBC в этой же категории Джермаллом Чарло (32-0, 22 KO).

По словам промоутера, победитель их противостояния заслужит право на бой с чемпионом мира в четырех весах мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (56-1-2, 38 KO).

"Деметриусу Андраду и Джермаллу Чарло надо провести объединительный бой. Победитель приобретет некий звездный статус и сможет начать обсуждение перехода во второй средний вес и поединка с "Канело" Альваресом", - цитирует Хирна Boxingnews24.com.

Ранее промоутер сообщил, что следующим соперником "Канело" может стать чемпион полутяжелого веса россиянин Артур Бетербиев (16-0, 16 КО).

Добавим, что Хирн является сопромоутером чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО), который дважды дрался с Альваресом.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!