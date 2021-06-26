Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Все про ЕВРО-2020 Все про ОЛИМПИАДУ-2020 Эксклюзивное интервью Хабиба
Евро-2020 Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Олимпиада-2020 Конкурсы Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Сопромоутер Головкина сделал заявление об объединительном бое с выходом на "Канело"

Сопромоутер Головкина сделал заявление об объединительном бое с выходом на "Канело"
Геннадий Головкин и Эдди Хирн. Фото: matchroomboxing.com
Новости спорта Бокс Профи-бокс
0

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн считает, что чемпион мира по версии WBO в среднем весе Деметриус Андраде (30-0, 18 KO) должен провести объединительный бой с обладателем пояса WBC в этой же категории Джермаллом Чарло (32-0, 22 KO).

По словам промоутера, победитель их противостояния заслужит право на бой с чемпионом мира в четырех весах мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (56-1-2, 38 KO).

"Деметриусу Андраду и Джермаллу Чарло надо провести объединительный бой. Победитель приобретет некий звездный статус и сможет начать обсуждение перехода во второй средний вес и поединка с "Канело" Альваресом", - цитирует Хирна Boxingnews24.com.

Ранее промоутер сообщил, что следующим соперником "Канело" может стать чемпион полутяжелого веса россиянин Артур Бетербиев (16-0, 16 КО).

Добавим, что Хирн является сопромоутером чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО), который дважды дрался с Альваресом.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Альварес Сауль Чарло Джермалл Андраде Деметриус

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 18:20
Бокс
Сопромоутер Головкина сделал заявление об объединительном бое с выходом на "Канело" Сопромоутер Головкина сделал заявление об объединительном бое с выходом на "Канело"
Сегодня , 17:04
Бокс
Әйгілі Тайсон Фьюри Қазақстанға келеді - инсайдер Әйгілі Тайсон Фьюри Қазақстанға келеді - инсайдер
Сегодня , 16:01
Бокс
"Такие боксеры встречаются редко". Менеджер Ломаченко и Ковалева восхитился Алимханулы "Такие боксеры встречаются редко". Менеджер Ломаченко и Ковалева восхитился Алимханулы
Сегодня , 12:39
Бокс
"Канело" выбрал следующего соперника. И это не Головкин "Канело" выбрал следующего соперника. И это не Головкин
Сегодня , 11:50
Бокс
Прямая трансляция боя Жанибека Алимханулы против экс-чемпиона мира в карде Василия Ломаченко Прямая трансляция боя Жанибека Алимханулы против экс-чемпиона мира в карде Василия Ломаченко
Сегодня , 10:00
Бокс
Сопромоутер Головкина объявил дату боя Джошуа - Усик Сопромоутер Головкина объявил дату боя Джошуа - Усик
Сегодня , 07:36
Бокс
Алимханулы прошел взвешивание перед боем с экс-чемпионом мира в карде Ломаченко Алимханулы прошел взвешивание перед боем с экс-чемпионом мира в карде Ломаченко
Вчера , 22:00
Бокс
Казахстанский боксер из веса Головкина узнал соперника по следующему бою Казахстанский боксер из веса Головкина узнал соперника по следующему бою
Вчера , 21:58
Бокс
"Жәнібек екі қолы да қарулы ауыл жігіті". Мырзағали Айтжанов Әлімханұлының жеңісіне сенімді "Жәнібек екі қолы да қарулы ауыл жігіті". Мырзағали Айтжанов Әлімханұлының жеңісіне сенімді
Вчера , 17:44
Бокс
Алимханулы отреагировал на слова промоутера о чемпионском бое Алимханулы отреагировал на слова промоутера о чемпионском бое
Вчера , 14:18
Бокс
"Голодные волки". В США объяснили, почему бой Алимханулы с экс-чемпионом мира обязателен к просмотру "Голодные волки". В США объяснили, почему бой Алимханулы с экс-чемпионом мира обязателен к просмотру
Вчера , 12:14
Бокс
Алимханулы в случае победы может провести чемпионский бой. Промоутер сделал заявление Алимханулы в случае победы может провести чемпионский бой. Промоутер сделал заявление
Вчера , 11:05
Бокс
Жанибек Алимханулы и экс-чемпион мира провели дуэль взглядов перед боем Жанибек Алимханулы и экс-чемпион мира провели дуэль взглядов перед боем
24 июня, 23:04
Бокс
Названа причина проблем с поиском соперников для чемпиона Азии из Казахстана с титулом WBC Названа причина проблем с поиском соперников для чемпиона Азии из Казахстана с титулом WBC
24 июня, 21:17
Бокс
Бой финалиста Олимпиады из Казахстана в Алматы: проверка на прочность и наличие потенциала Бой финалиста Олимпиады из Казахстана в Алматы: проверка на прочность и наличие потенциала
24 июня, 19:47
Бокс
Сомнений в победителе следующего боя Ахмедова нет. Но будет ли нокаут? Сомнений в победителе следующего боя Ахмедова нет. Но будет ли нокаут?
24 июня, 16:51
Бокс
"Канело" намекнул на бой с чемпионом мира в весе Головкина "Канело" намекнул на бой с чемпионом мира в весе Головкина
24 июня, 15:00
Бокс
"Флойд преподал ему урок". Де Ла Хойя высмеял "Канело" "Флойд преподал ему урок". Де Ла Хойя высмеял "Канело"
24 июня, 14:40
Бокс
"По новому контракту переговоры ведутся". Елеусинов сравнил себя с Кроуфордом и рассказал о следующем бое и жизни в США "По новому контракту переговоры ведутся". Елеусинов сравнил себя с Кроуфордом и рассказал о следующем бое и жизни в США
24 июня, 08:28
Бокс
Алимханулы сделал заявление на бой против экс-чемпиона мира Алимханулы сделал заявление на бой против экс-чемпиона мира
23 июня, 20:36
Бокс
Остался без топ-соперника. Турсынбай Кулахмет проведет откровенный мисматч Остался без топ-соперника. Турсынбай Кулахмет проведет откровенный мисматч
23 июня, 19:36
Бокс
"Сейчас я готов к большим боям". Данияр Елеусинов назвал причины ухода от сопромоутера Головкина "Сейчас я готов к большим боям". Данияр Елеусинов назвал причины ухода от сопромоутера Головкина
23 июня, 19:21
Бокс
За титул от WBO? Стал известен вариант боя для казахстанца с 17 победами нокаутом За титул от WBO? Стал известен вариант боя для казахстанца с 17 победами нокаутом
23 июня, 18:53
Бокс
Чемпион Азии из Казахстана с титулом от WBC получил нового соперника на бой Чемпион Азии из Казахстана с титулом от WBC получил нового соперника на бой
23 июня, 16:02
Бокс
"Қазақ еліне қуаныш сыйлаймын". Жеңілмеген қазақ боксшы әлем чемпионы атағына таласқан ресейлікпен айқас жайлы "Қазақ еліне қуаныш сыйлаймын". Жеңілмеген қазақ боксшы әлем чемпионы атағына таласқан ресейлікпен айқас жайлы
23 июня, 15:01
Бокс
Названа главная интрига следующего боя Садриддина Ахмедова Названа главная интрига следующего боя Садриддина Ахмедова
23 июня, 12:32
Бокс
Чемпион Азии из Казахстана с титулом WBC столкнулся с проблемами после отказа украинского нокаутера Чемпион Азии из Казахстана с титулом WBC столкнулся с проблемами после отказа украинского нокаутера
23 июня, 11:20
Бокс
Сопромоутер Головкина рассказал о причинах расставания с Елеусиновым Сопромоутер Головкина рассказал о причинах расставания с Елеусиновым
22 июня, 22:31
Бокс
Бой-возвращение для призера Олимпиады, или как организовали в Алматы поединок для супертяжа с 9 нокаутами Бой-возвращение для призера Олимпиады, или как организовали в Алматы поединок для супертяжа с 9 нокаутами
22 июня, 20:27
Бокс
Соперником Дычко по бою в Алматы станет 41-летний россиянин с десятью поражениями нокаутом Соперником Дычко по бою в Алматы станет 41-летний россиянин с десятью поражениями нокаутом
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика