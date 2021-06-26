"Канело" выбрал следующего соперника. И это не Головкин

Промоутер Эдди Хирн (Matchroom Boxing) не исключает, что как только лидер второго среднего веса (до 76,2 килограмма) мексиканец Сауль "Канело" Альварес (58-1-2, 36 КО) станет абсолютным чемпионом мира, бойцу понадобится новая цель.

Как сообщает vRINGe.com, бизнесмен предполагает, что таковой может стать бой с объединенным чемпионом полутяжелого веса (до 79,4 килограмма) россиянином Артуром Бетербиевым (16-0, 16 КО).

"Канело" ранее пробовал свои силы в полутяжах - нокаутировал ветерана из России Сергея Ковалева, отобрал у него пояс по версии WBO. Ожидается, что в сентябре Альварес попытается добыть недостающий в коллекции титул IBF в 76,2 килограмма - сразится с американцем Калебом Плантом.

Из интервью Хирна YouTube-подкасту Little Giant Boxing: "Может быть, что сразу же после боя с Плантом "Канело" поднимется в полутяжи. Там он может сразиться с Бетербиевым или (чемпионом WBA Super) Дмитрием Биволом. Ему все равно. Он ранее уже говорил мне о желании подраться с Бетербиевым".

Небольшой проблемой в переговорах может стать тот факт, что чемпион WBC/IBF Бетербиев сотрудничает с другим промоутером - Бобом Арумом (Top Rank), выступает на телеканале ESPN. "Канело" и Хирн сотрудничают со стримингом DAZN.

Не исключено, что именно по этой причине босс Matchroom Boxing предложил "Канело" сперва провести бой с Биволом: "Я спросил "Канело": "Может, нам сперва нужен Бивол?" На что он ответил: "Нет, мы хотим Бетербиева!".

Напомним, что в последнем бою "Канело" победил британца Билли Джо Сондерса (30-1, 14 КО). После схватки с Плантом мексиканец не исключал, что может встретиться в ринге с американцем Джермаллом Чарло (32-0, 22 КО) или казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО), с которым ранее провел два поединка. Но, как видим, у Альвареса другие планы.

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