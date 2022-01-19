Сопромоутер Головкина прокомментировал "решение" уйти из бокса

Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн, сотрудничающий с Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО), должен официально объявить на стриминге DAZN о том, что отходит от дел. Об этом сообщил инсайдер Майкл Бенсон со ссылкой на коллегу Майка Коппинджера, пишет vRINGe.com.

"Хирн вскоре завяжет с промоутерством. Ожидается, что объявление об этом состоится на DAZN сразу же после того, как боссы стриминга выкупят телеканал BT Sport. Все самые большие контракты Matchroom Boxing будут переданы Фрэнку Уоррену. Именно он станет топ-промоутером DAZN", - написал Бенсон.

СМИ растиражировали эту новость, но не обратили внимания на фейковый аккаунт инсайдера в "твиттере".

Хирну пришлось прокомментировать эту информацию: "Вы даже не поверите, сколько сообщений я получил. Люди постоянно спрашивают у меня, что же произошло, почему я ухожу из бокса. Я им постоянно объясняю, что это ненастоящий Бенсон, что если присмотреться, то там есть лишняя буква "Н". Объясняю, что пока что никуда не ухожу, остаюсь в боксе".

Головкин и DAZN пересмотрели договор. Подробности

Напомним, Головкин подписал контракт с DAZN в 2019 году, по которому должен заработать 100 миллионов долларов за шесть боев. Казахстанец провел уже три поединка.