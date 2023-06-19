Соперником Канело Альвареса может стать стопроцентный нокаутер Артур Бетербиев

В Top Rank хотели бы организовать бой между россиянином Артуром Бетербиевым (19-0, 19 КО), владеющим титулами WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе, и мексиканцем Саулем Канело Альваресом (59-2-2, 39), являющимся абсолютом в суперсреднем весе. Об этом рассказал глава промоутерской компании Боб Арум. Он подчеркнул, что этого поединка хочет сам стопроцентный нокаутер.

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"Абсолютно точно, даже если бой с Каллумом Смитом не завершится успехом, Бетербиев хотел бы драться с Канело или Бенавидесом. Бой с Биволом мы можем рассматривать, только если WBC изменит свое решение относительно допуска российских боксеров до титульных поединков. Но давайте не будем заглядывать за спину Каллуму Смиту", - цитирует Арума tofight.ru.

Напомним, 19 августа Бетербиев проведет следующий поединок. Его соперником станет обязательный претендент по линии WBC британец Каллум Смит (29-1, 21 КО). На кону будут стоять все три титула россиянина Бетербиева, который имеет двойное гражданство и выступает на международном уровне под канадским флагом.

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