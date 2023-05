Стопроцентный нокаутер Бетербиев проведет защиту титулов против жертвы Канело

Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (19-0, 19 КО), имеющий стопроцентную статистику нокаутов, проведет очередную защиту своих титулов, сообщают Vesti.kz.

Его соперником станет обязательный претендент по линии WBC британец Каллум Смит (29-1, 21 КО). На кону будут стоять все три титула россиянина Бетербиева, который имеет двойное гражданство и выступает на международном уровне под канадским флагом.

Поединок состоится 19 августа на арене Videotron Center в Квебеке (Канада).

𝐃𝐄𝐅𝐄𝐍𝐃 𝐓𝐇𝐄 𝐓𝐇𝐑𝐎𝐍𝐄 👑@ABeterbiev will defend his Unified Light Heavyweight titles against @CallumSmith23 on Saturday, August 19 live on @ESPN. pic.twitter.com/y9iP45ndcL