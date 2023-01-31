Стиль GGG. Бетербиева сравнили с Головкиным после победы нокаутом

Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Майрис Бриедис высказался о досрочной победе обладателя поясов WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе Артура Бетербиева. Он отметил, что стиль россиянина напомнил ему казахстанца Геннадия Головкина.

"Я видел, что Артур много пропускал, даже в некоторых моментах поплыл, но все знают, как он бьет, как он ломит, по крайней мере, в "десятках" [перчатках весом 10 унций. - Прим. ред.] так вообще. Но столько пропускать нельзя, потому что это накапливается, а жить-то нам с головой всю жизнь. Но это же боксер. Стиль напомнил немного Геннадия Головкина, потому что Головкин тоже много принимает, но потом перебивает своими кувалдами. Результат мы видели в восьмом раунде.

Я видел пару раз, Ярд там уклонился и умышленно или неумышленно перекрестился, потому что удары действительно сильные - просвистел, как пуля мимо ушей, и слава богу. Но Ярд не был достаточно внимательным.

Просто классный бокс люди уже сейчас не смотрят, потому что им нужен вот этот ажиотаж, ты должен заинтересовать народ, — отметил Бриедис. — В данный момент все упирается в шоу, но не забывайте, какой был Майк Тайсон. Он был очень громкий за рингом, то же самое и Мохаммед Али. Они не были скромными", - цитирует Бриедиса allboxing.ru.

Напомним, в минувшие выходные Бетербиев досрочно одержал победу над британцем Энтони Ярдом в восьмом раунде и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе. На счету российского боксера 19 поединков в профессиональной карьере, в которых он одержал 19 побед, все - досрочно.

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