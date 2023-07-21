Соперник казахстанского супертяжа сделал дерзкое заявление перед боем с ним

Нигерийский боксер супертяжелого веса Эфе Аджагба (17-1, 13 KO) сделал громкое заявление перед боем с непобежденным казахстанцем Жаном Кособуцким (19-0, 18 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

На днях было объявлено о том, что их бой станет соглавным событием в рамках вечера бокса от Top Rank 26 августа в Талсе (Оклахома, США).

"Готов надрать задницу", - написал он в своем Instagram под фотографией постера, анонсирующего их бой.

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ

Напомним, изначально Кособуцкий в июле в главном событии шоу от Top Rank в Толедо (Огайо, США) должен был встретиться против топ-проспекта дивизиона американца Джареда Андерсона (15-0, 14 КО). Однако бой сорвался из-за проблем казахстанца с визой. Позже поединок Кособуцкого с американцем перенесли на 26 августа в Талсу. Однако теперь американец встретится с украинцем Андреем Руденко, их бой станет главным на шоу с участием Кособуцкого.