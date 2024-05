Соперник Деревянченко за 30 секунд нокаутировал британского боксера

В Шавинигане (Канада) состоялся бой между чемпионом по версии WBC Continental Americas во втором среднем весе французом Кристианом Мбилли (27-0, 23 КО) и британским боксером Марком Хеффроном (30-4-1, 24 КО), передают Vesti.kz.

Поединок был рассчитан на десять раундов, но завершился в первом, когда Мбилли за 30 секунд удосрочил своего оппонента.

Мбилли собирается вернуться в ринг в августе. Сообщалось, что его соперником может стать украинец Сергей Деревянченко (15-5, 10 КО).

Напомним, Деревянченко в третьем и четвертом сезонах Всемирной серии бокса (WSB) выступал за казахстанскую команду "Астана Арланс". Также в 2019 году делил ринг с Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 КО), которому проиграл судейским решением.

