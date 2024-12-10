Следующий соперник Алимханулы сделал заявление о реванше

Британский средневес Дензел Бентли (21-3-1, 17 КО) высказался о реванше с чемпионом мира по версиям IBF и WBO в той же категории Жанибеком Алимханулы (16-0, 11 КО) из Казахстана, передает Vesti.kz.

7 декабря Бентли в Лондоне единогласным решением судей победил соотечественника Брэда Полса (19-2-1, 11 КО) и стал претендентом на бой с казахстанцем по линии WBO.

- Этот бой был финальным элиминатором. Теперь следующим для тебя будет Жанибек?

- Я не знаю, этим занимается промоутер Фрэнк Уоррен. Я жду звонка от Фрэнка, решать ему. Я не особо обращал внимание на такие вещи. Я думал только о бое с Брэдом, я знал, насколько он сложный соперник. Поэтому дело за Фрэнком.

- Прежде ты уже дрался с Жанибеком, вы провели вместе 12 раундов. Какие корректировки ты бы внес, чтобы победить его?

- Как только этот бой объявят, я буду работать над этим и дам вам знать, ребята. Пока я не думал о Жанибеке. Он левша, а я весь год дрался с правшами, за исключением Дэнни Дигнума. Я не знаю, что мне нужно будет сделать, но мы над этим поработаем.

Алимханулы и Бентли встречались ноябре 2022 года в Лас-Вегасе: тот бой завершился победой казахстанца единогласным решением судей.

Отметим, что WBO назначила казахстанцу бой против первого номера организации - британца Хамзы Шираза (21-0, 17 КО), но тот отказался и был исключен из рейтинга.