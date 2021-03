Следующий бой Данияра Елеусинова. Известны соперник и дата

Стали известны дата следующего боя казахстанского боксера полусреднего веса Данияра Елеусинова (10-0, 6 КО) и его возможный соперник, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По словам главы Matchroom Boxing Эдди Хирна, Елеусинов вернется на ринг в апреле-мае этого года.

Because he is in Kazakhstan - back out in April/May 👍