Следующим соперником может стать Мунгия. Сам же Головкин хочет другого мексиканца - эксперт

После уверенной победы Геннадия Головкина над поляком Камилом Шереметой началась эпопея с подбором следующего соперника. Пока фаворитом является Хайме Мунгия из Мексики. Однако шеф-редактор интернет-журнала о боксе и ММА vRINGe.com Антон Горюнов считает, что сам GGG в глубине души хочет сразиться с другим мексиканцем (читать как Сауль Альварес). Своими мыслями он поделился с корреспондентом Vesti.kz.
"Работа Головкина в ринге понравилась. Конечно, со скидкой, что они с Шереметой - боксеры изначально очень разного уровня. Спокойный, выверенный, разнообразный, жесткий и традиционно качественный бокс от Геннадия, который не спешил записать на счет очередную досрочную победу, понимая, что она от него все равно никуда не денется.
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