Сколько зрителей ESPN посмотрели чемпионский бой Жанибека Алимханулы

Стало известно, сколько зрителей ESPN посмотрели последний бой чемпиона мира по версии WBO в среднем весе Жанибека Алимханулы (14-0, 9 КО) против Стивена Батлера (32-4-1, 26 КО). Казахстанец нокаутировал канадского претендента во втором раунде и тем самым во второй раз защитил свой титул, сообщают Vesti.kz.

По информации бывшего телевизионного продюсера Джеди Гудмана, этот поединок посмотрели 714 000 зрителей ESPN в прямом эфире не по системе платных трансляций (PPV). Это второй показатель.

Первый - у боя с участием американца Шакура Стивенсона, нокаутировавшего в апреле в шестом раунде японца Шуичиро Йошино - 804 000 зрителей.

На третьем месте находится мартовский поединок Хосе Рамиреса (США) и Ричарда Комми (Гана), который собрал 639 000 зрителей. Рамирес финишировал соперника в 11-м раунде.

The fifth Top Rank Boxing on ESPN of 2023: 714K viewers. (0.24 in the 18-49 demo). #JanibekButler



Event 4: Stevenson/Yoshino: 804K (0.22)

Event 3: Ramirez/Commey: 639K (0.17)

Event 2: Navarrete/Wilson: 403K (0.15) (Friday)

Event 1: Ajagba/Shaw: 353K (0.09) #Boxing