Скандальный боксер Тищенко сломал руку в победном бою за титул от WBC

Олимпийский чемпион-2016, российский боксер Евгений Тищенко сломал руку во время боя, сообщает РИА Новости.

Он завоевал пояс WBC International в первом тяжелом весе в поединке против своего соотечественника Дмитрия Кудряшова. После победы Тищенко рассказал, что во втором раунде повредил руку.

"В итоге у меня перелом руки, наложили гипс. Через несколько дней буду снова делать рентген на предмет возможного смещения", - сказал боксер.

Напомним, Тищенко получил скандальную известность после финала Олимпиады-2016, где он дрался с Василием Левитом. Судьи отдали ему победу, несмотря на преимущество казахстанца.

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