Скандальный россиянин Тищенко завоевал титул от WBC

Олимпийский чемпион-2016, российский боксер Евгений Тищенко завоевал пояс WBC International в первом тяжелом весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.



Его соперником на вечере бокса в Екатеринбурге был другой российский боксер Дмитрий Кудряшов. Тищенко одержал по итогам десяти раундов победу единогласным решением судей - 99-90, 100-89, 100-89. Для россиянина этот поединок был десятым в профессиональном боксе. Теперь у него девять побед при одном поражении. Для Кудряшова это поражение стало пятым в карьере и вторым подряд. Всего на его счету 29 боев, в которых он одержал 24 победы.

Напомним, Тищенко дрался с казахстанским боксером Василием Левитом в финале Олимпиады-2016. Тот бой закончился скандалом - судьи присудили победу россиянину.

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