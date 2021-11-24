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"Сидеть тихо в сторонке нельзя". Стангрит - о перспективах Алимханулы в среднем весе

"Сидеть тихо в сторонке нельзя". Стангрит - о перспективах Алимханулы в среднем весе
©instagram.com/klimasmanagement
Новости спорта Бокс Профи-бокс

Основатель проекта FightSpace Григорий Стангрит ответил на вопрос относительно перспектив Жанибека Алимханулы (11-0, 7 КО). По его словам, озвученным корреспонденту Vesti.kz, казахстанский средневес не должен отсиживаться в тихих углах дивизиона - важно заявить о своих намерениях.

"На что может замахнуться в ближайшее время? Тут, смотря что, подразумевать под словом "замахнуться". Если бросить вызов, то всегда наступает момент, когда боксер должен начать озвучивать мысли и делать это очень четко и открыто.

Не из серии "я хочу бой за титул", а "я хочу драться вот с таким соперником". Это продвигает и привлекает. Есть поговорка: "Язык до Киева доведет", так вот в боксе язык иногда до титула доводит намного раньше, чем кулаки.

А уж если с кулаками все в порядке, то лишний раз громко заявить о себе никогда не помешает. Бокс - это вызов, и я не понимаю, почему многие боксеры боятся бросить его и при каждом вопросе о том, с кем хотел бы подраться, отвечают "как промоутер решит". В весе Жанибека не так много звезд, поэтому, если сидеть тихо в сторонке, карьера начнет угасать", - заключил Стангрит.

Напомним, в последнем бою Алимханулы не оставил никаких шансов экс-чемпиону мира Хассану Н'Даму Н'Жикаму.

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Метки:
Алимханулы Жанибек

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