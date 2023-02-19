В шаге от топ-3. Казахстанцы ворвались в элиту рейтинга WBC в весе "Канело" и Головкина

Казахстанский средневес Мейирим Нурсултанов (18-0, 10 КО) и выступающий во втором среднем весе Али Ахмедов (19-1, 14 КО) улучшили свои позиции в рейтинге WBC в своих дивизионах, передает корреспондент Vesti.kz.

Так, Ахмедов поднялся с пятого на четвертое место, приблизившись к лидирующему в списке американцу Кейлебу Планту. Следом за ним располагается француз Кристиан Мбилли, а далее его соотечественник Эрик Базинян. Чемпионом организации является мексиканец Сауль "Канело" Альварес, а обязательным претендентом является американец Давид Бененавидас.

В среднем весе Нурсултанов также поднялся с пятой на четвертую строчку средневесов. Чемпионом организации является американец Джермалл Чарло, временный титул принадлежит доминиканцу Карлосу Адамесу. Далее в рейтинге располагаются мексиканец Хайме Мунгиа, японец Рета Мурата и украинец Сергей Деревянченко.

Напомним, что Нурсултанов последний раз выходил на ринг в начале октября в Польше, когда по очкам выиграл у аргентинца Марсело Эстебана Косереса. В свою очередь Ахмедов в сентябре победил американца Габриэля Росадо единогласным решением судей, завоевав титулы IBF North America и WBC Silver.

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