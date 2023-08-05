В сети появилось видео взвешивания Джейка Пола и Нейта Диаса

Популярный ютубер Джейк Пол и экс-звезда UFC Нейт Диас прошли взвешивание перед боем, который пройдет в тяжелом весе состоится в ночь на 6 августа на арене American Airlines Center в Далласе (США), передает корреспондент Vesti.kz.

В феврале 2023 года американский ютубер впервые вышел против настоящего боксера, и сразу потерпел дебютное поражение – уступил по очкам Томми Фьюри. Сегодня Джейк показал на весах 83,9 кг - столько же, сколько и его соперник Диас.

В карде также состоится бой абсолютной чемпионки полулегкого веса Аманды Серрано. Она проведет дебютную защиту всех поясов против Хизер Харди. Это реванш: в 2019 году Серрано победила по очкам в кровавой драке.

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ