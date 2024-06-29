Серия нокдаунов и нокаут. Чемпион мира в весе казаха жестоко избил претендента

В американском Вашингтоне американец Ламонт Роуч (25-1-1, 10 КО) провел дебютную защиту чемпионского пояса по версии WBA во втором полулегком весе, передает Vesti.kz.

Его соперником стал ирландец Фергала Маккрори (16-1, 8 КО), который был обязательным претендентом.

По ходу поединка чемпион сразу завладел преимуществом и трижды побывал в нокдауне. В итоге претендент продержался до 8-го раунда, когда был нокаутирован.

Отметим, что Роуч одержал 25-ую победу и десятую нокаутом. Так же в его пассиве ничья и поражение. В свою очередт, Маккори потерпел первое поражение в карьере при 16-ти победах и восьми нокаутах.

При этом в этом дивизионе выступает казахстанец Султан Заурбек, который занимает пятое место в рейтинге.