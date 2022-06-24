Сенсацию предсказали в трилогии Головкин - "Канело"

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн считает, что третий бой между мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО) и казахстанцем Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО) не продлится всю дистанцию, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Трилогия состоится 17 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (Невада, США) и пройдет в лимите второго среднего веса. Для Альвареса это будет дебютная защита звания "абсолюта".

"Я думаю, что этот бой выйдет брутальным. Вряд ли он будет длиться 12 раундов, поскольку Головкин знает, что это его последняя попытка. Альварес хочет предстать злобным против Головкина, и я желаю увидеть это на их предстоящей пресс-конференции.

Я сделаю все, что в моих силах, чтобы разжечь в них пламя, потому что они не любят друг друга. Так пусть выскажут друг другу больше, чем короткие комментарии в СМИ", - приводит слова Хирна Boxingnews24.com.

Отметим, что досрочное поражение одного из боксеров в третьем поединке будет приравнено к сенсации, так как ранее они не проигрывали нокаутом. Как известно, их два предыдущих поединка также прошли в Лас-Вегасе - первый завершился спорной ничьей, а второй решением выиграл "Канело".

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