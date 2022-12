Сенсацией завершился бой экс-соперника "Канело" за два титула

В Борнмуте (Англия) на Bournemouth International Centre состоялся бой за титулы чемпиона Британии и Британского Содружества в полутяжелом весе, в котором встречались проспект Дэн Азиз (18-0, 12 КО) и экс-чемпион Рокки Филдинг (30-3, 18 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Тревожные звоночки для фаворита наступили в шестом раунде, когда Азиз потряс оппонента, но того спас гонг. В седьмом раунде Филдинг оказался в нокдауне.

В восьмой трехминутке Азиз бросился добивать оппонента, после чего угол Филдинга выбросил полотенце в знак капитуляции.

And it's all over! 💥@dan_azeez puts together an impressive display to break down Rocky Fielding and dismantles him in just 8️⃣ Rounds, forcing a corner stoppage.#FightNightBournemouth2 | 17.12.22 | BIC | @SkySportsBoxing pic.twitter.com/JjseaP4MYI