Сенсацией и потерей титула обернулся главный бой вечера бокса в Британии

В Ньюкасле (Англия) прошёл вечер бокса, главным событием которого стал бой за титул чемпиона мира по версии IBF в первом среднем весе. Россиянин Бахрам Муртазалиев (23-1, 17 КО) потерпел сенсационное поражение от британца Джоша Келли (18-1-1, 9 КО), передают Vesti.kz.
Поединок прошёл всю дистанцию из 12 раундов и завершился победой Келли решением судей — 115:111, 114:113 и 113:113. Таким образом, британец отобрал титул у Муртазалиева и одержал 18-ю победу в профессиональной карьере при одном поражении и одной ничьей.
Муртазалиев, в свою очередь, потерпел первое поражение в карьере. До этого он выиграл 23 боя, 17 из которых завершил нокаутом.
💨#MurtazalievKelly live on DAZN pic.twitter.com/EGXeJnvduT— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) January 31, 2026
DOWN GOES MURTAZALIEV IN THE FOURTH!#MurtazalievKelly live on DAZN pic.twitter.com/zwhS3fcs8s— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) January 31, 2026
The speed 💫#MurtazalievKelly live on DAZN pic.twitter.com/weL58FpN2X— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) January 31, 2026
The danger. PBK is dropped in the ninth.#MurtazalievKelly live on DAZN pic.twitter.com/PJyc1vjglJ— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) January 31, 2026
