Профи-бокс
Сегодня 08:23
 

Сенсацией и потерей титула обернулся главный бой вечера бокса в Британии

©x.com/MatchroomBoxing

В Ньюкасле (Англия) прошёл вечер бокса, главным событием которого стал бой за титул чемпиона мира по версии IBF в первом среднем весе. Россиянин Бахрам Муртазалиев (23-1, 17 КО) потерпел сенсационное поражение от британца Джоша Келли (18-1-1, 9 КО), передают Vesti.kz.

Поединок прошёл всю дистанцию из 12 раундов и завершился победой Келли решением судей — 115:111, 114:113 и 113:113. Таким образом, британец отобрал титул у Муртазалиева и одержал 18-ю победу в профессиональной карьере при одном поражении и одной ничьей.

Муртазалиев, в свою очередь, потерпел первое поражение в карьере. До этого он выиграл 23 боя, 17 из которых завершил нокаутом.

