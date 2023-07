Сенсацией и нокаутом закончился бой спарринг-партнера Ломаченко

Американский суперлегковес Стивен Галеано (12-1, 9 КО) потерпел сенсационное поражение от французского боксера Мохамеда Мимуна (23-5, 4 KO), сообщают Vesti.kz.

Их поединок стал со-главным событием вечера бокса на Kissimmee Civic Center в Киссими (штат Флорида, США). В пятом раунде Мимун потряс и уронил соперника.

Развязка наступила в шестой трехминутке, когда Галеано еще дважды побывал в нокдауне, после чего рефери остановил бой.

After a hard knockdown in the 5th round, Steven Galeano (12-1) 🇺🇸 couldn't recover, and as a result, he was stopped by Mohamed Mimoune (23-5) 🇫🇷 in the 6th round in Kissimmee, USA. pic.twitter.com/6RiBbRx2oB