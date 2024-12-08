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Профи-бокс
Вчера 23:48
 

Сенсацией и нокаутом в первом раунде закончился бой за титул чемпиона

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Сенсацией и нокаутом в первом раунде закончился бой за титул чемпиона ©Кадр из трансляции

Заевршился поединок за титул чемпиона Англии по версии BBBofC в супертяжелом весе между британцами Соломоном Дэкресом (9-1, 3 КО) и Дэвидом Аделейе (13-1, 12 КО), сообщают Vesti.kz.

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Заевршился поединок за титул чемпиона Англии по версии BBBofC в супертяжелом весе между британцами Соломоном Дэкресом (9-1, 3 КО) и Дэвидом Аделейе (13-1, 12 КО), сообщают Vesti.kz.

Бой прошел Wembley Arena в Лондоне (Англия) и закончился уже в первом раунде. Претендент Аделейе нанес левый хук, который отправил действующего чемпиона в нокаут.

Для Дэкреса это поражение стало первым в профессиональной карьере.

 

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