"Сделаем все честно". Популярный ютубер предложил реванш экс-звезде UFC

Популярный блогер Джейк Пол, после победы над Нейтом Диасом в поединке по правилам боксеа, выразил желание провести реванш с экс-бойцом UFC по правилам ММА, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бой в весовой категории до 84 килограмм состоялся в воскресенье в Далласе (штат Техас, США). После восьми раундов судьи единогласно признали 26-летнего Пола победителем. Сразу же после поединка, блогер предложил своему противнику провести реванш по правилам смешанных единоборств и заявил, что Лига профессиональных бойцов (PFL) готова предоставить им обоим 10 миллионов долларов за этот поединок.

"Я хочу вернуться в ММА. Есть предложение в размере 10 миллионов долларов от PFL. Давай вернемся к ММА - сделаем все честно. Я выиграл один бой по боксу, теперь это твой шанс на родной территории - давай сделаем это", - приводит слова Пола Daily Mail.

38‑летний Диас выразил свое желание принять предложение, сказав: "Да, давай сделаем это. Я хочу попробовать и сделать это".

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