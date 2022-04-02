Сбежавший от Алимханулы соперник высказался о титульном бое

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе американец Деметриус Андраде (31-0, 19 KO) сделал заявление перед боем за титул "временного" чемпиона мира по версии WBO во втором среднем весе против британца Зака Паркера (22-0, 16 КО), сообщает Fightnews.info.

Андраде должен был защищать свой титул WBO в бою с казахстанцем Жанибеком Алимханулы (11-0, 7 КО), но избежал боя, перейдя во второй средний вес.

"Мне не терпится приехать в Англию. Я верю, что Фрэнк Уоррен проделает отличную работу и на нашем поединке соберется много болельщиков. Это будет отличный бой. Я не могу дождаться, чтобы продемонстрировать свои навыки, талант и показать отличное выступление.

Я рад приехать на территорию своего соперника, потому что я чемпион, который много раз путешествовал и дрался в логове льва. Как я могу говорить, будто я лучший, если буду отказываться драться на территории соперника. Любой, кто проиграл промоутерские торги, мог отказаться и пойти другим путем, но это не я. Теперь Зак получил свой самый большой бой в карьере.

Я готов разделить ринг с любым соперником, и у меня нет сомнений, что разобью его. Я смотрю на Зака, как на маленького парня, который хочет сделать себе имя. Он собирается продемонстрировать свое лучшее выступление в жизни в бою против меня. Надеюсь, у нас будет увлекательный бой", - сказал Андраде.

Напомним, поединок Паркера и Андраде состоится 21 мая на 30-тысячном стадионе Pride Park в городе Дерби (Великобритания). 23 марта вышло решение WBO, в котором сообщается, что если Андраде проиграет в этом поединке, то лишится титула чемпиона мира и в среднем весе.