Сбежавший от Алимханулы экс-чемпион выбрал следующего соперника

Популярный британский средневес Крис Юбенк-младший (33-3, 24 КО) планирует следующий бой провести со своим соотечественником Конором Бенном (22-0, 14 КО), сообщают Vesti.kz.

Предварительная дата их поединка - 27 января. Идут переговоры о его проведении в Лондоне или Кардиффе.

Интересно, что соперники должны были разделить ринг еще в октябре прошлого года, но Бенн попался на допинге.

Юбенк-младший - бывший чемпион мира по версии IBO во втором среднем весе. В сентябре 2023 года был признан лучшим в мире средневесом по версии BoxRec.

Ранее Крис уклонился от боя с Жанибеком Алимханулы (15-0, 10 КО), объяснив свое решение тем, что казахстанец является малоизвестным боксером. Алимханулы со своей стороны не считает британца хорошим бойцом.