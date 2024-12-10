Сбежавшего от Алимханулы чемпиона разоблачили. Он выбрал другого "труса"

Один из авторов сайта Boxing247.com Тим Комптон объяснил побег Хамзы Шираза (21-0, 17 KO) от чемпиона мира по версиям IBF и WBO в среднем весе Жанибека Алимханулы (16-0, 11 КО), передает Vesti.kz.

Ширазу предложили поединок с Алимханулы, но тот отказался, выбрав бой с чемпионом WBC в этой же категории Карлосом Адамесом (24-1, 18 КО). Они встретятся 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). К слову, сам Адамес неоднократно вступал в перепалку с Алимханулы, но на его вызов ответил отказом.

"Фанаты бокса считают, что 25-летний Хамза намеренно уклонился от боя с Жанибеком, потому что тот считается бойцом номер один в своей весовой категории, а Карлос Адамес - слабейшим звеном среди чемпионов. Трудно не сделать такой вывод, ведь Хамза мог подраться с Жанибеком или с чемпионом мира WBA Эрисланди Ларой, и в обоих случаях его считали бы андердогом. Жанибек стал бы кошмаром для Шираза, который был потрясен в его поединке с Остином Уильямсом. То выступление показало, что Хамза - не тот боец, каким его считают фанаты в Великобритании. Он уязвим. Поэтому выбор в пользу самого слабого звена в лице Адамеса, - очевидный ход, чтобы не дать Ширазу прослыть плодом работы хайпа, каковым его считают многие болельщики", - написано в статье.

Свой последний бой казахстанец провел в октябре в Сиднее (Австралия), где нокаутировал новозеландца Андрея Михайловича (21-1, 13 КО).