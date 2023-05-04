Сауль Альварес провел дуэль взглядов перед следующим боем после трилогии с Головкиным

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль Канело Альварес (58-2-2, 39 КО) и британский боксер Джон Райдер (32-5, 18 КО) провели дуэль взглядов, сообщают Vesti.kz.

По казахстанскому времени поединок состоится утром в воскресенье, 7 мая, в Мексике. В карде выступят казахстанские боксеры Бек Нурмаганбет (9-0, 7 КО) и Абильхан Аманкул (3-0, 3 КО).

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Напомним, что последний поединок Альварес провел в сентябре 2022-го, когда судейским решением победил в трилогии казахстанца Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО) и защитил свои титулы по версиям IBF, WBC, WBA Super, WBO и The Ring во втором среднем весе.