Самая сексуальная боксерша записала мощное видеообращение к казахстанцам перед титульным боем

Боксерша Ангелина Лукас (3-0, 2 КО), которую считают одной из самых сексуальных спортсменок Казахстана, записала видеообращение к своим соотечественникам, сообщают Vesti.kz. Она посвятила предстоящий титульный бой своей родине.

30 апреля в Стамбуле (Турция) она проведет свой четвертый поединок в профи, на конку которого будет стоять титул WBC International. Соперницей Лукас выступит мексиканка Ана Аррасола (28-16-3, 14 КО).

"Дорогие мои друзья, любимые подписчики! Мой родной Казахстан, этот бой я посвящаю вам. Мы с командой приехали на стадион, где будет проходить мой бой. Сейчас моя команда общается с руководством стадиона, объясняется процедура и регламент боя. Я уже потренировалась сегодня и сделала пробежку на беговой дорожке. Хочу сделать этот красивый бой для вас.

Да, я вернулась в Стамбул для того, чтобы сделать это. Мой первый титул UBO International я завоевала в Стамбуле, как вы помните. Руководство профессионального бокса Турции пригласило меня выступить на шоу, где будут выступать сильнейшие бойцы.

Я буду биться с мексиканкой за серьезный титул WBC International. Это шоу посвящается дружбе турецкого и казахстанского народа. Как вы знаете, не так давно в Турции произошло землетрясение, и ребята со всего мира приедут, чтобы побороться каждый за свой титул на этой боксерской арене. Деньги за продажу билетов пойдут на помощь пострадавшим от землетрясения в Турции.

Я также хочу вложить частичку своего боксерского труда, своей души и сердца в этот бой. Я сделаю все, чтобы поднять казахстанский флаг на турецкой земле. Алга, Казахстан!" - сказала Лукас.

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