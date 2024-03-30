Самая сексуальная боксерша Казахстана разоткровенничалась перед боем с небитой нокаутершей

Казахстанская боксерша Ангелина Лукас (7-1, 4 КО) поделилась своим настроем на бой с таиландкой Тханьярат Джаиклом (6-0, 6 КО). Она выступила с откровенным заявлением, передает Vesti.kz.

Их поединок состоится сегодня, 30 марта в рамках вечера бокса в столице Таиланда - Бангкоке. За день до боя соперницы успешно уложились в лимит веса и провели дуэль взглядов.

"День боя. В конце 2021 года меня спас профессиональный бокс, который протянул мне руку и дал надежду и силу двигаться дальше. А уже завтра состоится мой 9-й бой в карьере. Я никогда не ищу легких путей и легких противников: завтра я готова к войне и готова показать свой собственный боксерский стиль и показать всему миру, кто я есть!", - написала Лукас на своей странице в Instagram.

Отметим, что свой последний бой Ангелина Лукас провела всего месяц назад. В Бангкоке она досрочно в четвертом раунде победила еще одну местную боксершу Кадесару Джадпакди (7-4, 4 КО).