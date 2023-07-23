Самая сексуальная боксерша Казахстана приняла вызов от претендентки из Танзании

Боксерша Ангелина Лукас, которую считают одной из самых сексуальных спортсменок Казахстана заявила о том, что принимает вызов от Стумаи Муки (7-3-0) из Танзании, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Стумаи Муки вызывает меня на бой, она дралась за титулы WBC, WBF, UBO, PST, ABU, WBC Africa. Ее боксерский рекорд 7-3-0. Я принимаю ее вызов", - написала Лукас в сторис своего Instagram.

Ранее Лукас анонсировала бой за титул чемпионки мира. По ее словам, титульный поединок состоится в августе, а ее соперницей будет представительница Мексики. Однако Лукас не уточнила ни место проведения боя, ни имя оппонентки.

Последний раз Лукас выходила на ринг в мае в Стамбуле (Турция), где она встречалась с мексиканкой Аной Аррасолой. Поединок был рассчитан на десять раундов и продлился всю дистанцию, по итогам которой судьи отдали победу Лукас. Таким образом, казахстанка завоевала вакантный титул WBC International в легчайшем весе.

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