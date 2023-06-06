Самая сексуальная боксерша Казахстана показала горячие фото и обратилась к хейтерам

Боксерша Ангелина Лукас (4-0, 2 КО), которую считают одной из самых сексуальных спортсменок Казахстана, проводит отдых во Вьетнаме, сообщают Vesti.kz.

В своем аккаунте в Instagram, на который подписано 1,4 миллиона человек, она охотно делится снимками. Под одним из постов она обратилась к хейтерам.

"Хейтеры, ваш выход. Жду с нетерпением. Будет много крутых фото, так как я привезла с собой купальников очень много. А нас вечером ждет круизное путешествие. И нам по кайфу", - написала Лукас.

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