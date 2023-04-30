Самая сексуальная боксерша дала обещание казахстанским фанатам перед титульным поединком

Казахстанская боксерша Ангелина Лукас (3-0, 2 КО), которую называют одной из самых привлекательных спортсменок страны, обратилась к фанатам перед титульным поединком за пояс WBC International. Сегодня, 30 апреля, она проведет бой в Стамбуле (Турция), сообщают Vesti.kz.

Соперницей 26-летний Лукас будет опытная 43-летняя мексиканка Ана Аррасола (28-16-3, 14 КО). Это будет четвертый поединок казахстанки на профи-ринге.

"Сегодня я прошла долгожданную процедуру взвешивания. Вес сделан!💪 Завтра я буду сражаться на турецкой земле за один из самых значимых титулов в мире - WBC international. 🌍 Я хочу поднимать флаг Казахстана по всему миру и стать абсолютной чемпионкой мира, чтобы наш голубой флаг сиял везде.🇰🇿🇰🇿🇰🇿 Я нахожусь далеко от родины, но чувствую вашу поддержку. Да поможет нам Всевышний в этой битве 🙏🏼 Алга !!! Я люблю вас! Вперед, Казахстан!🙏❤️🇰🇿", - написала она у себя в Instagram.

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"

Отметим, что это будет второй бой Ангелины в Стамбуле - в октябре прошлого года она одержала там вторую победу в карьере.