Профи-бокс
Сегодня 18:01
 

Сакен Бибосынов получил нового соперника в профи

Сакен Бибосынов. ©Турар Казангапов/НОК РК

Казахстанский боксёр Сакен Бибосынов (1-0, 1 KO) узнал имя соперника на второй бой в профессиональном ринге, передают Vesti.kz.

На вечере бокса, который состоится 25–26 октября в Бишкеке под эгидой промоутерской компании Saikou Lush, Бибосынов встретится с кыргызстанцем Адилетом Качкынбековым. Его оппонент провёл девять поединков, одержав три победы и потерпев шесть поражений.

В июльском дебюте на профи-ринге в столице Кыргызстана Бибосынов эффектно стартовал, отправив в тяжёлый нокаут филиппинца Кристиана Легане (6-2-3, 4 КО) уже в первом раунде.

Напомним, что до перехода в профессионалы Бибосынов добился больших успехов в любительском боксе: завоевал бронзу Олимпиады-2020 в Токио, стал чемпионом мира в 2021 году, а также становился призёром чемпионатов Азии — бронзовым в 2021-м и серебряным в 2022 году.


