"С парнями вроде Головкина или "Канело". Чемпион мира сделал заявление перед защитой титула

Чемпион мира по версии WBC в среднем весе Джермалл Чарло (31-0, 22 KO) поделился своими ожиданиями от предстоящего боя 19 июня, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В этот день соперником непобежденного американца станет мексиканец Хуан Масиас Монтиэль (22-4-2, 22 KO). Поединок состоится на арене Toyota Center в Хьюстоне (штат Техас, США).
"Я не могу плохо выглядеть против Монтиэля, потому что тогда мир подумает, что я не способен драться с парнями вроде Головкина или "Канело", - сказал Чарло.
Ожидается, что в случае победы Чарло снова бросит вызов GGG или Альваресу.
31-летний Чарло проведет пятую защиту титула. В своем последнем бою он победил украинца Сергея Деревянченко единогласным решением судей.
27-летний Монтиэль в конце прошлого года нокаутировал американца Джека Кирклэнда в первом раунде.
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