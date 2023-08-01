Рой Джонс назвал причину поражения Спенса от Кроуфорда

Легендарный американец Рой Джонс-младший, экс-чемпион мира в четырех весовых категориях, высказался о бое между своими соотечественниками Теренсом Кроуфордом и Эрролом Спенсом.

Поединок состоялся в минувшие выходные. Кроуфорд одержал досрочную победу и стал первым в истории полусреднего дивизиона абсолютным чемпионом мира.

"Я считаю, что Теренс сделал бы то же самое, даже если бы Спенс не попал в автоаварию, потому что у Теренса больший арсенал. Ничего не отнимаю у Эррола, он может подумать, что он мне не нравится, но это не так. Я видел становление Теренса, когда комментировал на HBO. Я знаю, на что способен Теренс, я видел, как он менял стили, как он менял дистанцию посредине боя. Я видел, как он вносил коррективы на лету.

И я не видел, чтобы это делал Спенс, потому что ему не нужно было это делать. Его давление всегда было проблемой, и зачем в таком случае ему было перестраиваться? Когда я сказал об этом, на меня набросились", - сказал Джонс в интервью YouTube-каналу Boxing News.

Напомним, в октябре 2019 года Спенс попал в серьезное ДТП. Его "Феррари" перевернулась несколько раз.

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