Как Рокки. Боксер выдержал чудовищный нокдаун и забил соперника

В американской Аталанте состоялся невероятный поединок в лимите второго легчайшего веса. По его итогам американец Элайджа Пирс (19-2, 16 КО) в тяжелейшем бою нокаутировал филиппинца Артура Вийянуэву (35-5-1, 20 КО), передает Vesti.kz.

Противостояние прошло на арене Overtime Elite Arena. При этом в втором раунде Пирс побывал в тяжелейшем нокдауне, но сумел перехватить инициативу и добился победы нокаутом в четвертом раунде.

Trading knockdowns but @wxxxlfie comes out on 🔝



