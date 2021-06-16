Прыжок на три категории. Чемпион Азии из Казахстана провел спарринг с лидером WBO в полутяжелом весе

Казахстанский боксер первого среднего веса Турсынбай Кулахмет (3-0, 2 КО) завершает подготовку к защите своего титула WBC International на вечере бокса MTK Fight Night в Алматы, который состоится 10 июля, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В ходе лагеря, который проходит в Ливерпуле (Англия), казахстанец провел спарринг с первым номером рейтинга WBO в полутяжелом весе, местной звездой Линдоном Артуром (18-0, 12 КО). Британец также готовится к бою с итальянцем Давидом Фарачи (15-0, 7 КО). Он будет защищать свой титул WBO Inter-Continental.

В свою очередь, Кулахмет уже успел высказаться по поводу своего возвращения на ринг. Его соперник еще неизвестен.

В последний раз Турсынбай, становившийся чемпионом Азии и бронзовым призером чемпионата мира 2019 года, выходил на ринг в апреле. В рамках боксерского шоу в Дубае (ОАЭ) он за 70 секунд победил Хебера Рондона (20-1, 13 KO) из Венесуэлы и защитил пояс WBC International.

Напомним, его дела ведет промоутерская компания MTK Global.

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