Прямая трансляция второй защиты чемпионского титула Алимханулы

Завтра, 14 мая чемпион мира по версии WBO в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы (13-0, 8 КО) проведет бой с канадским боксером Стивеном Батлером (32-3-1, 26 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок пройдет в Стоктоне (США) и станет главным событием вечера бокса. Для Жанибека это будет вторая защита титула, первую он проводил в ноябре прошлого года, когда судейским решением победил британца Дензела Бентли (18-2-1, 15 КО).

В преддверии боя соперники прошли обязательную процедуру взвешивания и провели дуэль взглядов. Стрелка весов под Алимханулы остановилась на отметке в 72,2 килограмма. По информации vRINGe.com, это его наименьший вес в профессиональной карьере. Вес Батлера - 72,4.

Бой в прямом эфире покажет телеканал "Хабар". Трансляция начнется в 07:00 по времени Астаны утром 14 мая. Поединок будет доступен на сайте телеканала по этой ссылке.

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"