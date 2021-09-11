Прямая трансляция боя казахстанского боксера против непобежденного россиянина за титул WBO

Сегодня, 11 сентября, в Екатеринбурге (Россия) состоится вечер профессионального бокса от промоутерской компании RCC Boxing Promotions, в рамках которого свой бой проведет казахстанец Станислав Калицкий (11-1, 4 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Его соперником будет россиянин Руслан Камилов (10-0-1, 5 КО). На кону будет стоять пояс WBO Inter-Continental во второй полулегком весе, который принадлежит Камилову.

Свой последний бой Калицкий провел так же в Екатеринбурге 27 марта, когда нокаутировал россиянина Павла Маликова (16-4-1, 6 КО). Камилов выступил в рамках того же шоу - техническим нокаутом победил соотечественника Евгения Чупракова (23-4, 12 КО).

Начало турнира в 17:00 по времени Нур-Султана. Главным событием ивента станет поединок за вакантный титул интернационального чемпиона по версии WBC в тяжелом весе между россиянами Евгением Тищенко и Дмитрием Кудряшовым.

Всего в рамках турнира пройдут восемь титульных поединков.

Заур Абдуллаев (13-1, 8 KO) – Деян Златичанин (24-2, 16 KO)

12-раундовый бой за титул чемпиона по версии WBC Silver в легком весе

Гайбатулла Гаджиалиев (8-2-1, 3 KO) – Дмитрий Хасиев (11-2-2, 5 KO)

10-раундовый бой за вакантный титул чемпиона по версии WBO Oriental во 2-м полулегком весе

Асрор Вохидов (9-0, 5 KO) – Мухаммад Шехов (9-0-1, 3 KO)

10-раундовый бой за титул чемпиона Европы по версии WBO во 2-м легчайшем весе

Марк Урванов (19-2-1, 10 KO) – Ото Джозеф (17-0, 8 КО)

10-раундовый бой во 2-м полулёгком весе (до 59 кг)

Мухаммадхуча Якубов (17-0, 9 KO) – Кристиан Пальма (31-10-2, 7 КО)

10-раундовый бой за титул интернационального чемпиона по версии WBC во 2-м полулегком весе

Татьяна Зражевская (11-0, 3 КО) – Джессика Гонсалес (7-5-2, 1 КО)

10-раундовый бой за титул "временной" чемпионки мира по версии WBC в легчайшем весе

Олег Мисюра (7-0, 6 КО) – Артыш Лопсан (5-1-1, 3 KO)

10-раундовый бой за вакантный титул чемпиона по версии WBO Oriental во 2-м среднем весе

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