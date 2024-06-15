Прямая трансляция боя Давида Бенавидеса и Александра Гвоздика

В ночь с 15 на 16 июня в Лас-Вегасе на арене MGM Grand состоится вечер бокса в главном бою которого встретятся Джервонта Дэвис и Фрэнк Мартин, сообщают Vesti.kz.

В соглавном поединке сойдутся за вакантный титул временного обладателя пояса WBC в полутяжелом весе сойдутся экс-чемпионы мира - американец Давид Бенавидес и украинец Александр Гвоздик.

Бывший чемпион мира по версии WBC американский суперсредневес Бенавидес летом 2022 года завоевал временный титул WBC. После этого он претендовал на бой с абсолютным чемпионом дивизиона мексиканцем Саулем Канело Альваресом.

Впрочем, оставшись без ответа со стороны Канело Бенавидес согласился провести бой за такой же пояс, но дивизионом выше. В грядущем поединке он дебютирует в весе 79 килограммов.

Что касается украинца, то он является олимпийским призером и экс-чемпионом мира по версии WBC. В 2019 году Александр проиграл в объединительном бою Артуру Бетербиеву и три с половиной года не появлялся в боксе.

В 2022 году украинец вернулся в ринг. Сначала он помогал Канело и Хильберто Рамиресу перед боем с Дмитрием Биволом, а в 2023 году реанимировал карьеру, выиграв три боя из трех.

Прямая трансляция шоу начнется в 05:00 по казахстанскому времени. Бои покажет телеканал Qazsport.

Трансляция на телеканале Qazsport

Также посмотреть бои можно будет по этой ссылке.

Боксеры уже прошли церемонию взвешивания и провели дуэль взглядов.