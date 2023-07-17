"Просто сравнить мою карьеру и его". Канело высказался о бое с Бенавидесом

Абсолютный чемпион суперсреднего веса мексиканец Сауль Канело Альварес (59-2-2, 39 КО), сталкивается с постоянными вопросами о дате своего боя с обязательным претендентом по версии WBC, американцем Давидом Бенавидесом (27-0, 23 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на vRINGe.com.

Канело запланировал свой бой с чемпионом WBC в среднем весе Джермеллом Чарло, , на 30 сентября в Лас-Вегасе, США. Однако теперь все чаще обсуждается возможность боя с Бенавидесом. О поединке с Бенавидесом мексиканец рассуждает так:

"Да, думаю когда-то, в будущем, этот бой состоится. А почему бы и нет? Почему до сих пор не состоялся? Потому что он слишком много болтает. А так бой не сделать и не приблизить. Тем более, что я не обращаю внимание на разговоры. Я делаю свое дело. Можете просто сравнить мою карьеру и его карьеру. Сравнить наши послужные списки. Думаю, я все же многого добился в боксе".

Первоначально предполагалось, что Канело проведет поединок против чемпиона WBC в среднем весе Джермалла Чарло. Однако, мексиканский боксер теперь рассказывает о том, как произошла замена его соперника:

"Признаться, никогда об этом не думал. Мне просто сказали, что тот, другой Чарло, не готов к бою. Сказали, что хотят предложить Джермелла. Я ответил: "Да без вопросов. Берите, кого хотите. Мне все равно".

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