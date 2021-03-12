"Просто делай свою работу на 100 процентов". Батыр Джукембаев показал видео тренировки

Казахстанский боксер Батыр Джукембаев (18-0, 14 КО), выступающий в первом полусреднем весе, опубликовал видео тренировки в соцсетях, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Просто делай свою работу на 100 процентов", - говорится в подписи к видео.

Напомним, Джукембаев все свои бои провел в Канаде. Он владеет титулами WBA Continental Americas и IBF Inter-Continental в первом полусреднем весе. В последний раз выходил на ринг в январе 2020 года, когда в рамках вечера бокса в Монреале нокаутировал мексиканца Рикарду Лару (22-8, 10 КО).

В конце февраля казахстанец подписал контракт с известной менеджерской компанией MTK Global, а также у него сменились менеджер и тренер. Боксер переехал в США, где и планирует проводить следующие поединки.

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