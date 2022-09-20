Промоутер рассказал о реванше Бивола с "Канело" в новом весе

Британский промоутер Эдди Хирн, ответственный за организацию последних боев обладателя титула WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола и абсолютного чемпиона во втором среднем весе Сауля "Канело" Альвареса, не исключает, что реванш может состояться в дивизионе мексиканца, сообщает "Чемпионат".

Ранее мексиканцу подобрали оппозицию, а россиянин в следующем поединке встретится с Хильберто Рамиресом.

"Цель - Дмитрий Бивол. Очевидно, "Канело" хочет отомстить за поражение, однако Биволу предстоит очень непростой бой с Рамиресом 5 ноября. И мы должны убедиться в том, что он справится.

Не думаю, что "Канело" рассматривает полутяжелый вес как дивизион, куда ему обязательно нужно возвращаться. Не нужно исключать возможности того, что Бивол спустится во второй средний вес и сразится за звание абсолютного чемпиона, ведь он хочет этого", - сказал Хирн в интервью Matchroom Boxing.

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