Промоутер призвал Головкина отобрать соперника у Алимханулы

Эдди Хирн предпринимает попытки избежать для чемпиона мира по версии WBO в среднем весе американца Деметриуса Андраде обязательной защиты против Жанибека Алимханулы.

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing предпочел бы видеть в качестве оппонента своего боксера другого казахстанца - Геннадия Головкина. Либо же американца Джермалла Чарло или мексиканца Хайме Мунгию.

"Что ж, если кто-то и заслуживает рождественский подарок в этом году, так это Деметриус Андраде. После уверенной победы над Куигли он заслуживает большой бой. Кто нам поможет на Рождество?

Я не могу этого сделать даже с помощью всех своих эльфов. PBC, GGG Promotions, Golden Boy, где вы? Давайте сделаем подарок Деметриусу Андраде. Геннадий Головкин, Джермалл Чарло, Хайме Мунгия, контракт на бой с любым из этих бойцов под елкой сделает счастливым Андраде", - цитирует Хирна fightnews.info.

Напомним, WBO выставила бой Алимханулы - Андраде на промоутерские торги, которые пройдут 15 января.